سعر Liquidity (SN77)
سعر Liquidity (SN77) المباشر لليوم هو USD 7.01. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.16M. يتم تحديث سعر SN77 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquidity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Liquidity خلال اليوم هو -6.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 877.67K
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خلال اليوم، كان سعر Liquidity مقابل USD هو $ -0.475439614947143 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquidity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquidity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquidity مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.475439614947143
|-6.34%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquidity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.36%
-6.34%
+16.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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