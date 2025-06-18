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سعر Liquidity (SN77) المباشر لليوم هو USD 7.01 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.16M . يتم تحديث سعر SN77 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquidity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Liquidity خلال اليوم هو -6.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 877.67K

أداء سعر Liquidity (SN77) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquidity مقابل USD هو $ -0.475439614947143 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquidity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquidity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquidity مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.475439614947143 -6.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Liquidity (SN77)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquidity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 6.96$ 6.96 $ 6.96 24 ساعة مرتفع $ 7.7$ 7.7 $ 7.7 عالية طوال الوقت $ 10.25$ 10.25 $ 10.25 تغير السعر (1 ساعة) -1.36% تغير السعر (1يوم) -6.34% تغير السعر (7 أيام) +16.01%

معلومات سوق Liquidity (SN77)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: