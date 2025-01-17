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سعر Liquid Loans USDL (USDL) المباشر لليوم هو USD 1.006 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USDL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquid Loans USDL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.77K - تغيير سعر Liquid Loans USDL خلال اليوم هو -0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Liquid Loans USDL (USDL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid Loans USDL مقابل USD هو $ -0.001157034322706 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Loans USDL مقابل USD هو $ -0.0023463944 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Loans USDL مقابل USD هو $ +0.0107256702 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Loans USDL مقابل USD هو $ +0.0124386234120951 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001157034322706 -0.11% 30 يوم $ -0.0023463944 -0.23% 60 يوم $ +0.0107256702 +1.07% 90 يوم $ +0.0124386234120951 +1.25%

تحليل سعر Liquid Loans USDL (USDL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Loans USDL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.982348$ 0.982348 $ 0.982348 24 ساعة مرتفع $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 عالية طوال الوقت $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 تغير السعر (1 ساعة) +0.44% تغير السعر (1يوم) -0.11% تغير السعر (7 أيام) +1.00%

معلومات سوق Liquid Loans USDL (USDL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: