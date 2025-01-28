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سعر Liminal Agent by Virtuals (LMNL) المباشر لليوم هو USD 0.00186258 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.76M . يتم تحديث سعر LMNL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liminal Agent by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.06K - تغيير سعر Liminal Agent by Virtuals خلال اليوم هو +1.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 946.61M

أداء سعر Liminal Agent by Virtuals (LMNL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liminal Agent by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liminal Agent by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liminal Agent by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liminal Agent by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Liminal Agent by Virtuals (LMNL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liminal Agent by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00146817$ 0.00146817 $ 0.00146817 24 ساعة مرتفع $ 0.00222191$ 0.00222191 $ 0.00222191 عالية طوال الوقت $ 0.00299973$ 0.00299973 $ 0.00299973 تغير السعر (1 ساعة) -5.29% تغير السعر (1يوم) +1.00% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Liminal Agent by Virtuals (LMNL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: