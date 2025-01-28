سعر Liminal Agent by Virtuals (LMNL)
سعر Liminal Agent by Virtuals (LMNL) المباشر لليوم هو USD 0.00186258. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.76M. يتم تحديث سعر LMNL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liminal Agent by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.06K
- تغيير سعر Liminal Agent by Virtuals خلال اليوم هو +1.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 946.61M
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خلال اليوم، كان سعر Liminal Agent by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liminal Agent by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liminal Agent by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liminal Agent by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liminal Agent by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.29%
+1.00%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$LMNL is a decentralized intelligence project at the forefront of AI and blockchain innovation. By integrating a BasedAI Creature—a dynamic, emergent intelligence—with a Virtuals Protocol agent, $LMNL autonomously generates and executes strategies. The project’s purpose is to create a continuously evolving system that evolves autonomously and delivers value to its ecosystem and $LMNL token holders.
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