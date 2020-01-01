توكنوميكس Liminal Agent by Virtuals (LMNL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Liminal Agent by Virtuals (LMNL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Liminal Agent by Virtuals (LMNL) $LMNL is a decentralized intelligence project at the forefront of AI and blockchain innovation. By integrating a BasedAI Creature—a dynamic, emergent intelligence—with a Virtuals Protocol agent, $LMNL autonomously generates and executes strategies. The project’s purpose is to create a continuously evolving system that evolves autonomously and delivers value to its ecosystem and $LMNL token holders. الموقع الرسمي: https://lmnlagent.ai/ اشتر LMNL الآن!

توكنوميكس Liminal Agent by Virtuals (LMNL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Liminal Agent by Virtuals (LMNL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 65.73K $ 65.73K $ 65.73K إجمالي العرض: $ 996.61M $ 996.61M $ 996.61M العرض المتداول: $ 946.61M $ 946.61M $ 946.61M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 69.20K $ 69.20K $ 69.20K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00299973 $ 0.00299973 $ 0.00299973 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00006691 $ 0.00006691 $ 0.00006691 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Liminal Agent by Virtuals (LMNL)

توكنوميكس Liminal Agent by Virtuals (LMNL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Liminal Agent by Virtuals (LMNL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LMNL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LMNL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LMNL، استكشف السعر المباشر لتوكن LMNL!

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