معلومات سعر LEOONO by Virtuals (LEO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00504633$ 0.00504633 $ 0.00504633 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) -4.10% تغير السعر (7 أيام) +49.38% تغير السعر (7 أيام) +49.38%

سعر LEOONO by Virtuals (LEO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LEO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLEO على الإطلاق هو $ 0.00504633، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LEO -0.61% على مدار الساعة الماضية، -4.10% على مدار 24 ساعة، و +49.38% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق LEOONO by Virtuals (LEO)

القيمة السوقية $ 428.02K$ 428.02K $ 428.02K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 428.02K$ 428.02K $ 428.02K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LEOONO by Virtuals هي $ 428.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LEO يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 428.02K.