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سعر Lenny Face (( ͡° ͜ʖ ͡°)) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ( ͡° ͜ʖ ͡°) مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lenny Face الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.85 - تغيير سعر Lenny Face خلال اليوم هو -2.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lenny Face (( ͡° ͜ʖ ͡°)) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lenny Face مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lenny Face مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lenny Face مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lenny Face مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.37% 30 يوم $ 0 -16.72% 60 يوم $ 0 -18.13% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lenny Face (( ͡° ͜ʖ ͡°))

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lenny Face: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.37% تغير السعر (7 أيام) -1.08%

معلومات سوق Lenny Face (( ͡° ͜ʖ ͡°))

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: