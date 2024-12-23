سعر LEGEND (LEGEND)
سعر LEGEND (LEGEND) المباشر لليوم هو USD 0.00138322. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.38M. يتم تحديث سعر LEGEND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LEGEND الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.81K
- تغيير سعر LEGEND خلال اليوم هو +32.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر LEGEND مقابل USD هو $ +0.0003374 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LEGEND مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LEGEND مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LEGEND مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0003374
|+32.26%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LEGEND: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
+32.26%
+6.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$LEGEND is a community-driven token on the Solana blockchain, designed to foster an inclusive and highly engaged ecosystem. The project focuses on building a strong, active community of participants who work together to grow the project through consistent engagement, raids, and collaboration. $LEGEND aims to stand out as more than just a token by emphasizing the power of collective effort and long-term vision within the cryptocurrency space.
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