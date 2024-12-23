سعر Kylacoin (KCN)
سعر Kylacoin (KCN) المباشر لليوم هو USD 48.53. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 341.86K. يتم تحديث سعر KCN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kylacoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.39K
- تغيير سعر Kylacoin خلال اليوم هو -1.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.04K
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خلال اليوم، كان سعر Kylacoin مقابل USD هو $ -0.79606255545055 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kylacoin مقابل USD هو $ -2.5003869250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kylacoin مقابل USD هو $ -0.6012624350 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kylacoin مقابل USD هو $ +0.69452395052566 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.79606255545055
|-1.61%
|30 يوم
|$ -2.5003869250
|-5.15%
|60 يوم
|$ -0.6012624350
|-1.23%
|90 يوم
|$ +0.69452395052566
|+1.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kylacoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-1.61%
-15.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability. What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO. History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk. What’s next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language.
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