سعر Kovin Segnocchi (KOVIN)
سعر Kovin Segnocchi (KOVIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 224.55K. يتم تحديث سعر KOVIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kovin Segnocchi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34K
- تغيير سعر Kovin Segnocchi خلال اليوم هو -3.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.42B
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خلال اليوم، كان سعر Kovin Segnocchi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kovin Segnocchi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kovin Segnocchi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kovin Segnocchi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.43%
|30 يوم
|$ 0
|-54.41%
|60 يوم
|$ 0
|-35.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kovin Segnocchi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-3.43%
-44.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Avalanche is no longer comparable to anything else in the crypto space. It's absolutely in its own new category of performant, flexible, multi-vm compute. It is becoming the first, true "decentralized AWS" of the crypto space, and nothing compares. Kovin Segnocchi, 2024.
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