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سعر Kovin Segnocchi (KOVIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 224.55K . يتم تحديث سعر KOVIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kovin Segnocchi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34K - تغيير سعر Kovin Segnocchi خلال اليوم هو -3.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.42B

أداء سعر Kovin Segnocchi (KOVIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kovin Segnocchi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kovin Segnocchi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kovin Segnocchi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kovin Segnocchi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.43% 30 يوم $ 0 -54.41% 60 يوم $ 0 -35.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kovin Segnocchi (KOVIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kovin Segnocchi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -3.43% تغير السعر (7 أيام) -44.25%

معلومات سوق Kovin Segnocchi (KOVIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: