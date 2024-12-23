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سعر Koto (KOTO) المباشر لليوم هو USD 0.00351921 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.50M . يتم تحديث سعر KOTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Koto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 285.13K - تغيير سعر Koto خلال اليوم هو +8.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 995.00M

أداء سعر Koto (KOTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Koto مقابل USD هو $ +0.00028311 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Koto مقابل USD هو $ -0.0022537210 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Koto مقابل USD هو $ +0.0032302476 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Koto مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00028311 +8.75% 30 يوم $ -0.0022537210 -64.04% 60 يوم $ +0.0032302476 +91.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Koto (KOTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Koto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00317212$ 0.00317212 $ 0.00317212 24 ساعة مرتفع $ 0.0035339$ 0.0035339 $ 0.0035339 عالية طوال الوقت $ 0.02250822$ 0.02250822 $ 0.02250822 تغير السعر (1 ساعة) +0.90% تغير السعر (1يوم) +8.75% تغير السعر (7 أيام) -51.07%

معلومات سوق Koto (KOTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: