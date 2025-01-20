سعر KONET (KONET)
سعر KONET (KONET) المباشر لليوم هو USD 0.073089. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KONET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KONET الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 361.73K
- تغيير سعر KONET خلال اليوم هو -0.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KONET مقابل USD هو $ -0.00039317506445951 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KONET مقابل USD هو $ -0.0026240339 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KONET مقابل USD هو $ +0.0046208108 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KONET مقابل USD هو $ -0.02545417807451195 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00039317506445951
|-0.53%
|30 يوم
|$ -0.0026240339
|-3.59%
|60 يوم
|$ +0.0046208108
|+6.32%
|90 يوم
|$ -0.02545417807451195
|-25.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر KONET: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
-0.53%
-0.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KONET Mainnet upgrade adopts Proof of Stake for enhanced efficiency and security, featuring advanced mechanisms such as EIP-1559 for fee burning and PoSDAO for decentralized governance, fostering stable participation in staking for network contributors.
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