سعر KoKoK The Roach (KOKOK)
سعر KoKoK The Roach (KOKOK) المباشر لليوم هو USD 0.162599. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.52M. يتم تحديث سعر KOKOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KoKoK The Roach الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر KoKoK The Roach خلال اليوم هو -11.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 200.00M
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خلال اليوم، كان سعر KoKoK The Roach مقابل USD هو $ -0.020814858606351 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KoKoK The Roach مقابل USD هو $ +1.0134946399 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KoKoK The Roach مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KoKoK The Roach مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.020814858606351
|-11.34%
|30 يوم
|$ +1.0134946399
|+623.31%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KoKoK The Roach: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-11.34%
+19.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
About KoKoK In the wild world of crypto, KoKoK refuses to flee from risk. Once a struggling investor, it found its conviction and never looked back. Through crashes, liquidations, and endless FUD, KoKoK firmly held on the ground never backing down, never giving up. Losses came and went, but belief never faded. Because in crypto, only the “unkillable” make it and KoKoK ain't going anywhere Tough, unkillable, never backing down. Hit me with whatever, I’m still standing. Now it’s my turn to take over!
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