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سعر KoKoK The Roach (KOKOK) المباشر لليوم هو USD 0.162599 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.52M . يتم تحديث سعر KOKOK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KoKoK The Roach الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر KoKoK The Roach خلال اليوم هو -11.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 200.00M

أداء سعر KoKoK The Roach (KOKOK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KoKoK The Roach مقابل USD هو $ -0.020814858606351 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KoKoK The Roach مقابل USD هو $ +1.0134946399 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KoKoK The Roach مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KoKoK The Roach مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.020814858606351 -11.34% 30 يوم $ +1.0134946399 +623.31% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KoKoK The Roach (KOKOK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KoKoK The Roach: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.153214$ 0.153214 $ 0.153214 24 ساعة مرتفع $ 0.188938$ 0.188938 $ 0.188938 عالية طوال الوقت $ 0.19349$ 0.19349 $ 0.19349 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -11.34% تغير السعر (7 أيام) +19.40%

معلومات سوق KoKoK The Roach (KOKOK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: