سعر KOALA AI اليوم

السعر المباشر لمشروع KOALA AI (KOKO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2,87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KOKO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KOKO.

يحتل KOALA AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 101 291، مع عرض متداول قدره 9,43T KOKO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KOKO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KOKO بمقدار -0,08% خلال الساعة الماضية و+5,93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق KOALA AI (KOKO)

القيمة السوقية $ 101,29K$ 101,29K $ 101,29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 101,29K$ 101,29K $ 101,29K إمداد دورة التداول 9,43T 9,43T 9,43T إجمالي العرض 9 955 598 183 529,0 9 955 598 183 529,0 9 955 598 183 529,0

القيمة السوقية الحالية لـ KOALA AI هي $ 101,29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KOKO يبلغ 9,43T، مع إجمالي عرض 9955598183529.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 101,29K.