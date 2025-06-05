سعر KITNET TOKEN (KITNET)
سعر KITNET TOKEN (KITNET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.20K. يتم تحديث سعر KITNET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KITNET TOKEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر KITNET TOKEN خلال اليوم هو -0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 203.28M
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خلال اليوم، كان سعر KITNET TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KITNET TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KITNET TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KITNET TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.85%
|30 يوم
|$ 0
|-19.97%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KITNET TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-0.85%
-18.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested.
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