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سعر KITNET TOKEN (KITNET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.20K . يتم تحديث سعر KITNET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KITNET TOKEN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر KITNET TOKEN خلال اليوم هو -0.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 203.28M

أداء سعر KITNET TOKEN (KITNET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KITNET TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KITNET TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KITNET TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KITNET TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.85% 30 يوم $ 0 -19.97% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KITNET TOKEN (KITNET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KITNET TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.85% تغير السعر (7 أيام) -18.90%

معلومات سوق KITNET TOKEN (KITNET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: