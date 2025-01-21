سعر King Bonk (KINGBONK)
سعر King Bonk (KINGBONK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KINGBONK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق King Bonk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.01
- تغيير سعر King Bonk خلال اليوم هو -2.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر King Bonk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر King Bonk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر King Bonk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر King Bonk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.14%
|30 يوم
|$ 0
|-0.61%
|60 يوم
|$ 0
|-9.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر King Bonk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
-2.14%
-2.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The King Dog Of BSC
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