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سعر King Bonk (KINGBONK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KINGBONK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق King Bonk الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.01 - تغيير سعر King Bonk خلال اليوم هو -2.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر King Bonk (KINGBONK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر King Bonk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر King Bonk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر King Bonk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر King Bonk مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.14% 30 يوم $ 0 -0.61% 60 يوم $ 0 -9.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر King Bonk (KINGBONK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر King Bonk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) -2.14% تغير السعر (7 أيام) -2.39%

معلومات سوق King Bonk (KINGBONK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: