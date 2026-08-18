سعر KindnessCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع KindnessCoin (KIND) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KIND الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KIND.

يحتل KindnessCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,878، مع عرض متداول قدره 999.74M KIND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KIND بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04002559، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KIND بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-8.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق KindnessCoin (KIND)

القيمة السوقية $ 22.88K$ 22.88K $ 22.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.88K$ 22.88K $ 22.88K إمداد دورة التداول 999.74M 999.74M 999.74M إجمالي العرض 999,740,998.608945 999,740,998.608945 999,740,998.608945

القيمة السوقية الحالية لـ KindnessCoin هي $ 22.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KIND يبلغ 999.74M، مع إجمالي عرض 999740998.608945. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.88K.