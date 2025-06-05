سعر Kensei (KENSEI)
سعر Kensei (KENSEI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 599.15K. يتم تحديث سعر KENSEI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kensei الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Kensei خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 45.70B
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خلال اليوم، كان سعر Kensei مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kensei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kensei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kensei مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ 0
|+102.43%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kensei: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
0.00%
+6.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective. More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together.
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