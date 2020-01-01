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أعلى نظام شيدو الشبكي البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام شيدو الشبكي البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.02%
0.00%
$ 74.86B
$ 57.24M
2
Shido
Shido
SHIDO
$ 0.0001491
0.00%
+1.98%
+27.44%
$ 2.55M
$ 353.84M
3
Rakun
Rakun
RAKUN
$ 0.056971
0.00%
0.00%
+16.28%
$ 899.91K
$ 91.57
4
Bubble Protocol
Bubble Protocol
BPL
$ 0.03412096
-0.01%
+0.05%
+24.31%
$ 682.41K
$ 43.52
5
Shido DEX
Shido DEX
SHDX
$ 2.758E-5
+3.57%
+2.20%
+26.51%
$ 275.84K
--
6
Wrapped Shido
Wrapped Shido
WSHIDO
$ 0.00014881
0.00%
+0.06%
+31.46%
$ 170.22K
$ 10.91K
7
Kensei
Kensei
KENSEI
$ 3.16E-6
0.00%
+7.00%
+31.67%
$ 142.37K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام شيدو الشبكي البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام شيدو الشبكي البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 7 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $74.86B.
ما هو التوكن نظام شيدو الشبكي البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام شيدو الشبكي البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر KENSEI أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 7.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام شيدو الشبكي البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 7 نظام شيدو الشبكي البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام شيدو الشبكي البيئي الشائعة USDC, SHIDO, RAKUN. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام شيدو الشبكي البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام شيدو الشبكي البيئي حوالي $74.86B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام شيدو الشبكي البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.