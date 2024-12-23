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سعر Kelp Gain (AGETH) المباشر لليوم هو USD 3,335.78 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 151.99M . يتم تحديث سعر AGETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kelp Gain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13M - تغيير سعر Kelp Gain خلال اليوم هو -2.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 45.55K

أداء سعر Kelp Gain (AGETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kelp Gain مقابل USD هو $ -81.834393190656 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kelp Gain مقابل USD هو $ -36.6001781600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kelp Gain مقابل USD هو $ +986.6920340900 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kelp Gain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -81.834393190656 -2.39% 30 يوم $ -36.6001781600 -1.09% 60 يوم $ +986.6920340900 +29.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kelp Gain (AGETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kelp Gain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,303.27$ 3,303.27 $ 3,303.27 24 ساعة مرتفع $ 3,473.14$ 3,473.14 $ 3,473.14 عالية طوال الوقت $ 4,184.77$ 4,184.77 $ 4,184.77 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -2.39% تغير السعر (7 أيام) -16.35%

معلومات سوق Kelp Gain (AGETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: