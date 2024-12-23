سعر Kelp Gain (AGETH)
سعر Kelp Gain (AGETH) المباشر لليوم هو USD 3,335.78. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 151.99M. يتم تحديث سعر AGETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kelp Gain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13M
- تغيير سعر Kelp Gain خلال اليوم هو -2.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 45.55K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AGETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AGETH.
خلال اليوم، كان سعر Kelp Gain مقابل USD هو $ -81.834393190656 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kelp Gain مقابل USD هو $ -36.6001781600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kelp Gain مقابل USD هو $ +986.6920340900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kelp Gain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -81.834393190656
|-2.39%
|30 يوم
|$ -36.6001781600
|-1.09%
|60 يوم
|$ +986.6920340900
|+29.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kelp Gain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
-2.39%
-16.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AGETH إلى AUD
A$5,303.8902
|1 AGETH إلى GBP
￡2,635.2662
|1 AGETH إلى EUR
€3,168.991
|1 AGETH إلى USD
$3,335.78
|1 AGETH إلى MYR
RM15,011.01
|1 AGETH إلى TRY
₺117,352.7404
|1 AGETH إلى JPY
¥521,615.9186
|1 AGETH إلى RUB
₽342,818.1106
|1 AGETH إلى INR
₹283,341.1532
|1 AGETH إلى IDR
Rp53,802,895.6934
|1 AGETH إلى PHP
₱196,243.9374
|1 AGETH إلى EGP
￡E.169,691.1286
|1 AGETH إلى BRL
R$20,281.5424
|1 AGETH إلى CAD
C$4,770.1654
|1 AGETH إلى BDT
৳396,991.1778
|1 AGETH إلى NGN
₦5,155,748.2102
|1 AGETH إلى UAH
₴139,335.5306
|1 AGETH إلى VES
Bs170,124.78
|1 AGETH إلى PKR
Rs924,778.2894
|1 AGETH إلى KZT
₸1,744,646.2978
|1 AGETH إلى THB
฿114,016.9604
|1 AGETH إلى TWD
NT$108,846.5014
|1 AGETH إلى CHF
Fr2,968.8442
|1 AGETH إلى HKD
HK$25,919.0106
|1 AGETH إلى MAD
.د.م33,424.5156