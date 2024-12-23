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سعر Kelp Gain (AGETH)

USD

مخطط سعر Kelp Gain (AGETH) المباشر

$3,335.78
$3,335.78$3,335.78
-2.20%(1D)

سعر Kelp Gain (AGETH) لليوم

سعر Kelp Gain (AGETH) المباشر لليوم هو USD 3,335.78. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 151.99M. يتم تحديث سعر AGETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kelp Gain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13M
- تغيير سعر Kelp Gain خلال اليوم هو -2.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 45.55K

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أداء سعر Kelp Gain (AGETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kelp Gain مقابل USD هو $ -81.834393190656 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kelp Gain مقابل USD هو $ -36.6001781600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kelp Gain مقابل USD هو $ +986.6920340900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kelp Gain مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -81.834393190656-2.39%
30 يوم$ -36.6001781600-1.09%
60 يوم$ +986.6920340900+29.58%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Kelp Gain (AGETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kelp Gain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 3,303.27
$ 3,303.27$ 3,303.27

$ 3,473.14
$ 3,473.14$ 3,473.14

$ 4,184.77
$ 4,184.77$ 4,184.77

+0.20%

-2.39%

-16.35%

معلومات سوق Kelp Gain (AGETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 151.99M
$ 151.99M$ 151.99M

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

45.55K
45.55K 45.55K

ما هو Kelp Gain ( AGETH )

KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort.

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المصدر Kelp Gain (AGETH)

الموقع الرسمي

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