توكنوميكس Keep Network (KEEP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Keep Network (KEEP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Keep Network (KEEP) A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users. الموقع الرسمي: https://keep.network/ الوثيقة البيضاء: https://keep.network/whitepaper اشتر KEEP الآن!

توكنوميكس Keep Network (KEEP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Keep Network (KEEP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 44.82M $ 44.82M $ 44.82M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 549.72M $ 549.72M $ 549.72M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 81.54M $ 81.54M $ 81.54M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 6.1 $ 6.1 $ 6.1 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01905196 $ 0.01905196 $ 0.01905196 السعر الحالي: $ 0.081534 $ 0.081534 $ 0.081534 معرفة المزيد عن سعر Keep Network (KEEP)

توكنوميكس Keep Network (KEEP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Keep Network (KEEP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KEEP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KEEP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KEEP، استكشف السعر المباشر لتوكن KEEP!

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