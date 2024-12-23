سعر KARAT Galaxy (KARAT)
سعر KARAT Galaxy (KARAT) المباشر لليوم هو USD 0.01846221. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M. يتم تحديث سعر KARAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KARAT Galaxy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.21K
- تغيير سعر KARAT Galaxy خلال اليوم هو -3.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 92.18M
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خلال اليوم، كان سعر KARAT Galaxy مقابل USD هو $ -0.0007018758040091 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KARAT Galaxy مقابل USD هو $ -0.0006668753 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KARAT Galaxy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KARAT Galaxy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0007018758040091
|-3.66%
|30 يوم
|$ -0.0006668753
|-3.61%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KARAT Galaxy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.85%
-3.66%
-31.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Karat Galaxy is more than just a game—it's a thriving ecosystem where blockchain technology meets interactive entertainment. By integrating mining, NFTs, and DeFi, we offer a platform where players can not only enjoy immersive gameplay but also earn, trade, and invest within a secure and transparent environment. Our mission is to create a decentralized gaming universe that rewards dedication, fosters community, and pushes the boundaries of what's possible in the blockchain gaming space. PLAY. MINE. STAKE. EARN. CONQUER. Become a legend in the galaxy with Karat Galaxy (KARAT)!
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