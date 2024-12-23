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سعر KARAT Galaxy (KARAT) المباشر لليوم هو USD 0.01846221 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M . يتم تحديث سعر KARAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KARAT Galaxy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.21K - تغيير سعر KARAT Galaxy خلال اليوم هو -3.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 92.18M

أداء سعر KARAT Galaxy (KARAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KARAT Galaxy مقابل USD هو $ -0.0007018758040091 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KARAT Galaxy مقابل USD هو $ -0.0006668753 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KARAT Galaxy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KARAT Galaxy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0007018758040091 -3.66% 30 يوم $ -0.0006668753 -3.61% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KARAT Galaxy (KARAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KARAT Galaxy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01834259$ 0.01834259 $ 0.01834259 24 ساعة مرتفع $ 0.01970366$ 0.01970366 $ 0.01970366 عالية طوال الوقت $ 0.03585352$ 0.03585352 $ 0.03585352 تغير السعر (1 ساعة) -1.85% تغير السعر (1يوم) -3.66% تغير السعر (7 أيام) -31.12%

معلومات سوق KARAT Galaxy (KARAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: