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سعر Kappy (KAPPY) المباشر لليوم هو USD 0.00126049 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.26M . يتم تحديث سعر KAPPY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kappy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 211.54K - تغيير سعر Kappy خلال اليوم هو +5.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.37M

أداء سعر Kappy (KAPPY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kappy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kappy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kappy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kappy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.58% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kappy (KAPPY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kappy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00100761$ 0.00100761 $ 0.00100761 24 ساعة مرتفع $ 0.00135718$ 0.00135718 $ 0.00135718 عالية طوال الوقت $ 0.00845136$ 0.00845136 $ 0.00845136 تغير السعر (1 ساعة) +4.14% تغير السعر (1يوم) +5.58% تغير السعر (7 أيام) -54.25%

معلومات سوق Kappy (KAPPY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: