سعر Kappy (KAPPY)
سعر Kappy (KAPPY) المباشر لليوم هو USD 0.00126049. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.26M. يتم تحديث سعر KAPPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kappy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 211.54K
- تغيير سعر Kappy خلال اليوم هو +5.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.37M
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خلال اليوم، كان سعر Kappy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kappy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kappy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kappy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.58%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kappy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.14%
+5.58%
-54.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
At its core, Kappy represents the fusion of anime’s creative spirit with current trending, AI technology. Our mascot, an irreverent capybara with an IDGAF attitude, embodies both the playful nature of both anime and web3 culture. We will also be making use of AI to allow Kappy to come to “life” to interact with crypto community through X while riding on the current trend in solana chain. Stay chill, aim high
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