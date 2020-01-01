توكنوميكس Kappy (KAPPY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kappy (KAPPY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kappy (KAPPY) At its core, Kappy represents the fusion of anime’s creative spirit with current trending, AI technology. Our mascot, an irreverent capybara with an IDGAF attitude, embodies both the playful nature of both anime and web3 culture. We will also be making use of AI to allow Kappy to come to “life” to interact with crypto community through X while riding on the current trend in solana chain. Stay chill, aim high الموقع الرسمي: https://kappybruh.com/ اشتر KAPPY الآن!

توكنوميكس Kappy (KAPPY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kappy (KAPPY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 116.68K $ 116.68K $ 116.68K إجمالي العرض: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M العرض المتداول: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 116.71K $ 116.71K $ 116.71K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00845136 $ 0.00845136 $ 0.00845136 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00004989 $ 0.00004989 $ 0.00004989 السعر الحالي: $ 0.00011611 $ 0.00011611 $ 0.00011611 معرفة المزيد عن سعر Kappy (KAPPY)

توكنوميكس Kappy (KAPPY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kappy (KAPPY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KAPPY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KAPPY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KAPPY، استكشف السعر المباشر لتوكن KAPPY!

توقعات سعر KAPPY هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه KAPPY؟ تجمع صفحة توقعات أسعار KAPPY الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر KAPPY الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!