سعر Kakaxa (KAKAXA)
سعر Kakaxa (KAKAXA) المباشر لليوم هو USD 0.00183933. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 182.87K. يتم تحديث سعر KAKAXA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kakaxa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.08
- تغيير سعر Kakaxa خلال اليوم هو +4.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.42M
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خلال اليوم، كان سعر Kakaxa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kakaxa مقابل USD هو $ -0.0007696994 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kakaxa مقابل USD هو $ -0.0009429774 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kakaxa مقابل USD هو $ -0.0038088922618049055 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.73%
|30 يوم
|$ -0.0007696994
|-41.84%
|60 يوم
|$ -0.0009429774
|-51.26%
|90 يوم
|$ -0.0038088922618049055
|-67.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kakaxa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+4.73%
-5.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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