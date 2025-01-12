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سعر Kakaxa (KAKAXA) المباشر لليوم هو USD 0.00183933 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 182.87K . يتم تحديث سعر KAKAXA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kakaxa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.08 - تغيير سعر Kakaxa خلال اليوم هو +4.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 99.42M

أداء سعر Kakaxa (KAKAXA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kakaxa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kakaxa مقابل USD هو $ -0.0007696994 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kakaxa مقابل USD هو $ -0.0009429774 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kakaxa مقابل USD هو $ -0.0038088922618049055 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.73% 30 يوم $ -0.0007696994 -41.84% 60 يوم $ -0.0009429774 -51.26% 90 يوم $ -0.0038088922618049055 -67.43%

تحليل سعر Kakaxa (KAKAXA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kakaxa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00168411$ 0.00168411 $ 0.00168411 24 ساعة مرتفع $ 0.00238384$ 0.00238384 $ 0.00238384 عالية طوال الوقت $ 0.314659$ 0.314659 $ 0.314659 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +4.73% تغير السعر (7 أيام) -5.34%

معلومات سوق Kakaxa (KAKAXA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: