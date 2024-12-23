سعر Jorkin (JORKIN)
سعر Jorkin (JORKIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 218.64K. يتم تحديث سعر JORKIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jorkin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.94K
- تغيير سعر Jorkin خلال اليوم هو +2.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JORKIN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JORKIN.
خلال اليوم، كان سعر Jorkin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jorkin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jorkin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jorkin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.24%
|30 يوم
|$ 0
|-85.38%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jorkin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
+2.24%
-64.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jorkin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by a popular internet meme featuring an animated monkey. The meme, features a simple, looping GIF of a cartoon monkey moving its arm, capturing attention with its humorous and iconic simplicity. Jorkin aims to bring the fun and lighthearted nature of internet culture to the crypto world, fostering a community of meme enthusiasts and crypto holders who appreciate the quirky appeal of this character.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 JORKIN إلى AUD
A$--
|1 JORKIN إلى GBP
￡--
|1 JORKIN إلى EUR
€--
|1 JORKIN إلى USD
$--
|1 JORKIN إلى MYR
RM--
|1 JORKIN إلى TRY
₺--
|1 JORKIN إلى JPY
¥--
|1 JORKIN إلى RUB
₽--
|1 JORKIN إلى INR
₹--
|1 JORKIN إلى IDR
Rp--
|1 JORKIN إلى PHP
₱--
|1 JORKIN إلى EGP
￡E.--
|1 JORKIN إلى BRL
R$--
|1 JORKIN إلى CAD
C$--
|1 JORKIN إلى BDT
৳--
|1 JORKIN إلى NGN
₦--
|1 JORKIN إلى UAH
₴--
|1 JORKIN إلى VES
Bs--
|1 JORKIN إلى PKR
Rs--
|1 JORKIN إلى KZT
₸--
|1 JORKIN إلى THB
฿--
|1 JORKIN إلى TWD
NT$--
|1 JORKIN إلى CHF
Fr--
|1 JORKIN إلى HKD
HK$--
|1 JORKIN إلى MAD
.د.م--