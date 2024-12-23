سعر Jesus Coin (JESUS)
سعر Jesus Coin (JESUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.64M. يتم تحديث سعر JESUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jesus Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 179.00K
- تغيير سعر Jesus Coin خلال اليوم هو +2.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 156.53T
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خلال اليوم، كان سعر Jesus Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jesus Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jesus Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jesus Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.79%
|30 يوم
|$ 0
|-40.37%
|60 يوم
|$ 0
|-42.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jesus Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
+2.79%
-23.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
**What is Jesus Coin?** Jesus Coin was launched to transform the memecoin market with a unique narrative as the only cryptocurrency that encourages generosity. Jesus Coin is building a native transaction network on top of Ethereum to power decentralized, charitable, applications and organizations. **What makes your project unique?** Jesus Coin is an ERC-20 that revolutionizes generosity through open-source smart contracts and opens the door for decentralized governance within charitable organizations. **History of your project.** Jesus Coin was conceived by [Maker Lee](https://twitter.com/0xmakerlee), after seeing a need for innovation within the non-profit world. On April 25, 2023, $JESUS conducted a fundraising sale and was the number one trending coin on [PinkSale.finance](https://pinksale.finance/) (a presale platform.) Within 24 hours, Jesus Coin attracted over 600 holders who contributed to over $2m in trading volume on [UniSwap.](https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0xba386a4ca26b85fd057ab1ef86e3dc7bdeb5ce70) **What’s next for your project?** Jesus Coin is building a decentralized app to facilitate charitable giving throughout non-profit organizations and is actively looking for new partnerships in the web2 and web3 ecosystems. **What can your token be used for?** Jesus Coin (JESUS) can be used as a currency and as governance within the Jesus Coin network. Because the supply of JESUS is set at 777 trillion, JESUS can also be used as a store of value.
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