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سعر Jesus Coin (JESUS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.64M . يتم تحديث سعر JESUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jesus Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 179.00K - تغيير سعر Jesus Coin خلال اليوم هو +2.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 156.53T

أداء سعر Jesus Coin (JESUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jesus Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jesus Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jesus Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jesus Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.79% 30 يوم $ 0 -40.37% 60 يوم $ 0 -42.21% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jesus Coin (JESUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jesus Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) +2.79% تغير السعر (7 أيام) -23.81%

معلومات سوق Jesus Coin (JESUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: