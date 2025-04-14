سعر JailbreakMe (JAIL)
سعر JailbreakMe (JAIL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 320.48K. يتم تحديث سعر JAIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JailbreakMe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر JailbreakMe خلال اليوم هو -3.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر JailbreakMe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JailbreakMe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JailbreakMe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JailbreakMe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.62%
|30 يوم
|$ 0
|-55.58%
|60 يوم
|$ 0
|-82.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JailbreakMe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-3.62%
+23.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first open source, fairly launched dApp where organizations test their AI models while users earn rewards for finding weaknesses and jailbreaking them 🏆 $JAIL tokens are designed to be the native currency of the JailbreakMe dApp, serving as the backbone of the platform's economy. While the full utility of $JAIL tokens will roll out in future updates, the groundwork is being laid to ensure their value and relevance within the ecosystem.
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