سعر IYKYK (IYKYK)
سعر IYKYK (IYKYK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IYKYK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IYKYK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.04
- تغيير سعر IYKYK خلال اليوم هو +3.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر IYKYK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IYKYK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IYKYK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IYKYK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.37%
|30 يوم
|$ 0
|-14.70%
|60 يوم
|$ 0
|-31.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IYKYK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+3.37%
-1.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Fin's is a virtual bar at the edge of the metaverse. What started as a group chat has grown into a web3 community focused on having fun, learning from each other, and meeting new people. What makes your project unique? We're a decentralized, virtual bar that has thousands of members (and counting!) History of your project. Fin's started in September, 2022 in a single group chat. It's since grown into several twitter group chats, a discord, a telegram, and several smart contracts (erc1155 and erc20). We gamify much of what we do. What’s next for your project? We've got a generative artist releasing a collection soon, a store with merch opening soon, and some IRL events (we get together in smaller groups periodically). What can your token be used for? We're planning to use it to redeem for some generative art, merch, and other things (future mints) in our community!
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