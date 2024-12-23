سعر ITO ($ITO)
سعر ITO ($ITO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 639.96K. يتم تحديث سعر $ITO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ITO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.03K
- تغيير سعر ITO خلال اليوم هو -7.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 409.17B
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خلال اليوم، كان سعر ITO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ITO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ITO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ITO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.57%
|30 يوم
|$ 0
|-64.02%
|60 يوم
|$ 0
|-54.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ITO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-7.57%
-45.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$ITO was $NEIRO's first name before it was adopted by Kabosu Mama. $ITO was the second ever token deployed by the same deployer of $NEIRO CTO just 1 day after. Proof of Neiro deployer origin can be found on the blockchain here : NEIRO deployment https://etherscan.io/tx/0x8285217afc01c75b316fe5e2edabd31ef225b7bceb1bb8556c44778b47ee90d6 ITO deployment https://etherscan.io/tx/0x91d91f8d8c51e05b7c99677c5e2a853cb3739cadee7bd1afefa1115bdbce3ac2
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