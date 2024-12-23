سعر Ishi (ISHI)
سعر Ishi (ISHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 321.37K. يتم تحديث سعر ISHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ishi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.39K
- تغيير سعر Ishi خلال اليوم هو -5.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Ishi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ishi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ishi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ishi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.59%
|30 يوم
|$ 0
|+1.89%
|60 يوم
|$ 0
|-39.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ishi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.51%
-5.59%
-15.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The single dog responsible for all living shiba inu in the world. Father / ancestor of floki, doge and shiba inu.
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