سعر iota (SN9)
سعر iota (SN9) المباشر لليوم هو USD 13.85. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.50M. يتم تحديث سعر SN9 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iota الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر iota خلال اليوم هو -2.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.26M
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خلال اليوم، كان سعر iota مقابل USD هو $ -0.34581698564101 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iota مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iota مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iota مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.34581698564101
|-2.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر iota: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-2.43%
-27.64%
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