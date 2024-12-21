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سعر Iona by Virtuals (IONA) المباشر لليوم هو USD 0.00219861 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.20M . يتم تحديث سعر IONA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Iona by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.85K - تغيير سعر Iona by Virtuals خلال اليوم هو +30.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.79M

أداء سعر Iona by Virtuals (IONA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Iona by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00051091 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Iona by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Iona by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Iona by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00051091 +30.27% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Iona by Virtuals (IONA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Iona by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00166304$ 0.00166304 $ 0.00166304 24 ساعة مرتفع $ 0.00229926$ 0.00229926 $ 0.00229926 عالية طوال الوقت $ 0.00406486$ 0.00406486 $ 0.00406486 تغير السعر (1 ساعة) -2.87% تغير السعر (1يوم) +30.27% تغير السعر (7 أيام) -9.33%

معلومات سوق Iona by Virtuals (IONA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: