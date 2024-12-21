سعر Iona by Virtuals (IONA)
سعر Iona by Virtuals (IONA) المباشر لليوم هو USD 0.00219861. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.20M. يتم تحديث سعر IONA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Iona by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.85K
- تغيير سعر Iona by Virtuals خلال اليوم هو +30.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.79M
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خلال اليوم، كان سعر Iona by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00051091 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Iona by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Iona by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Iona by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00051091
|+30.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Iona by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.87%
+30.27%
-9.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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