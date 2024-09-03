سعر Inbred Cat (INBRED)
سعر Inbred Cat (INBRED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 292.98K. يتم تحديث سعر INBRED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Inbred Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.96K
- تغيير سعر Inbred Cat خلال اليوم هو -2.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 994.51M
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خلال اليوم، كان سعر Inbred Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Inbred Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Inbred Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Inbred Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.83%
|30 يوم
|$ 0
|-45.82%
|60 يوم
|$ 0
|-76.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Inbred Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.68%
-2.83%
-38.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
the cat is in bread. $inbred cat is a crypto community takeover project started on 3/09/2024. the cat in bread was found abandoned but with the love and support of the community, a new meme token was born. with the power of cats, bread, and laughs, $inbred cat is building a new type of supportive economy. lets get this bread.
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