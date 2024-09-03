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سعر Inbred Cat (INBRED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 292.98K . يتم تحديث سعر INBRED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Inbred Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.96K - تغيير سعر Inbred Cat خلال اليوم هو -2.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 994.51M

أداء سعر Inbred Cat (INBRED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Inbred Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Inbred Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Inbred Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Inbred Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.83% 30 يوم $ 0 -45.82% 60 يوم $ 0 -76.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Inbred Cat (INBRED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Inbred Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00385518$ 0.00385518 $ 0.00385518 تغير السعر (1 ساعة) +0.68% تغير السعر (1يوم) -2.83% تغير السعر (7 أيام) -38.01%

معلومات سوق Inbred Cat (INBRED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: