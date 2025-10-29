سعر Hyperbeat Ultra HYPE المباشر اليوم هو 48.73 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HBHYPE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HBHYPE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Hyperbeat Ultra HYPE المباشر اليوم هو 48.73 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HBHYPE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HBHYPE بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن HBHYPE

معلومات سعر HBHYPE

اقتصاد توكن HBHYPE

توقعات سعر HBHYPE

شعار Hyperbeat Ultra HYPE

سعر Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 HBHYPE إلى USD:

$48.73
$48.73$48.73
+0.10%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:41:02 (UTC+8)

معلومات سعر Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 47.37
$ 47.37$ 47.37
24 ساعة منخفض
$ 50.44
$ 50.44$ 50.44
24 ساعة مرتفع

$ 47.37
$ 47.37$ 47.37

$ 50.44
$ 50.44$ 50.44

$ 60.1
$ 60.1$ 60.1

$ 29.65
$ 29.65$ 29.65

-0.73%

+0.17%

+36.98%

+36.98%

سعر Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) في الوقت الحقيقي هو $48.73. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HBHYPE بين أدنى سعر $ 47.37 وأعلى سعر $ 50.44، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHBHYPE على الإطلاق هو $ 60.1، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 29.65.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HBHYPE -0.73% على مدار الساعة الماضية، +0.17% على مدار 24 ساعة، و +36.98% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

$ 42.95M
$ 42.95M$ 42.95M

--
----

$ 42.95M
$ 42.95M$ 42.95M

879.82K
879.82K 879.82K

879,824.5650799491
879,824.5650799491 879,824.5650799491

القيمة السوقية الحالية لـ Hyperbeat Ultra HYPE هي $ 42.95M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HBHYPE يبلغ 879.82K، مع إجمالي عرض 879824.5650799491. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.95M.

سجل سعر Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hyperbeat Ultra HYPE مقابل USD هو $ +0.083525 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyperbeat Ultra HYPE مقابل USD هو $ +0.9094577360 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyperbeat Ultra HYPE مقابل USD هو $ +4.5498372590 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyperbeat Ultra HYPE مقابل USD هو $ +4.38177079881476 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.083525+0.17%
30 يوم$ +0.9094577360+1.87%
60 يوم$ +4.5498372590+9.34%
90 يوم$ +4.38177079881476+9.88%

ما هو Hyperbeat Ultra HYPE ( HBHYPE )

توقعات سعر Hyperbeat Ultra HYPE (USD)

كم ستكون قيمة Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Hyperbeat Ultra HYPE.

تحقق الآن من توقعات سعر Hyperbeat Ultra HYPE!

عملة HBHYPE إلى العملات المحلية

توكنوميكس Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HBHYPE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

كم يساوي Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) اليوم؟
سعر HBHYPE المباشر في USD هو USD 48.73، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر HBHYPE إلى USD الحالي؟
سعر HBHYPE إلى USD الحالي هو $ 48.73. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Hyperbeat Ultra HYPE ؟
القيمة السوقية لعملة HBHYPE هي $ 42.95M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن HBHYPE؟
العرض المتداول لتوكن HBHYPE هو 879.82K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ HBHYPE؟
حقق HBHYPE سعرًا قياسيًا قدره 60.1 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ HBHYPE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 29.65 HBHYPE.
ما هو حجم تداول HBHYPE؟
حجم تداول HBHYPE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع HBHYPE هذا العام؟
قد يرتفع HBHYPE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر HBHYPE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:41:02 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

