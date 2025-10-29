معلومات سعر Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) في (USD)

سعر Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) في الوقت الحقيقي هو $48.73. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HBHYPE بين أدنى سعر $ 47.37 وأعلى سعر $ 50.44، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHBHYPE على الإطلاق هو $ 60.1، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 29.65.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HBHYPE -0.73% على مدار الساعة الماضية، +0.17% على مدار 24 ساعة، و +36.98% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

القيمة السوقية الحالية لـ Hyperbeat Ultra HYPE هي $ 42.95M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HBHYPE يبلغ 879.82K، مع إجمالي عرض 879824.5650799491. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.95M.