استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Hyperbeat Ultra HYPE نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 47.99 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Hyperbeat Ultra HYPE نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 50.3895 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر HBHYPE هو $ 52.9089 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر HBHYPE هو $ 55.5544 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HBHYPE في عام 2029 هو $ 58.3321 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HBHYPE في عام 2030 هو $ 61.2487 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Hyperbeat Ultra HYPE نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 99.7677.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Hyperbeat Ultra HYPE نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 162.5111.