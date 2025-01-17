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سعر Hunter by Virtuals (DRPXBT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 515.52K . يتم تحديث سعر DRPXBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hunter by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.45K - تغيير سعر Hunter by Virtuals خلال اليوم هو -14.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.05M

أداء سعر Hunter by Virtuals (DRPXBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hunter by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hunter by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hunter by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hunter by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -14.80% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hunter by Virtuals (DRPXBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hunter by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00161722$ 0.00161722 $ 0.00161722 تغير السعر (1 ساعة) +1.93% تغير السعر (1يوم) -14.80% تغير السعر (7 أيام) +17.32%

معلومات سوق Hunter by Virtuals (DRPXBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: