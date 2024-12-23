سعر HULVIN (HULVIN)
سعر HULVIN (HULVIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.87K. يتم تحديث سعر HULVIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HULVIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.05
- تغيير سعر HULVIN خلال اليوم هو -1.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.10B
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خلال اليوم، كان سعر HULVIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HULVIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HULVIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HULVIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.40%
|30 يوم
|$ 0
|-43.35%
|60 يوم
|$ 0
|-31.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HULVIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.52%
-1.40%
-22.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$HULVIN is a meme coin on the $SOL network that is based on the idea of exaggerated hype surrounding the Bitcoin halving.
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