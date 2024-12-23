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سعر HULVIN (HULVIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.87K . يتم تحديث سعر HULVIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HULVIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.05 - تغيير سعر HULVIN خلال اليوم هو -1.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.10B

أداء سعر HULVIN (HULVIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HULVIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HULVIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HULVIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HULVIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.40% 30 يوم $ 0 -43.35% 60 يوم $ 0 -31.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HULVIN (HULVIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HULVIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01409259$ 0.01409259 $ 0.01409259 تغير السعر (1 ساعة) +1.52% تغير السعر (1يوم) -1.40% تغير السعر (7 أيام) -22.18%

معلومات سوق HULVIN (HULVIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: