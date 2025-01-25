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سعر Huhu Cat (HUHU) المباشر لليوم هو USD 0.00033803 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HUHU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Huhu Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 635.34 - تغيير سعر Huhu Cat خلال اليوم هو +0.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Huhu Cat (HUHU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Huhu Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Huhu Cat مقابل USD هو $ -0.0000372291 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Huhu Cat مقابل USD هو $ -0.0001371069 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Huhu Cat مقابل USD هو $ -0.0000199239232361114 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.57% 30 يوم $ -0.0000372291 -11.01% 60 يوم $ -0.0001371069 -40.56% 90 يوم $ -0.0000199239232361114 -5.56%

تحليل سعر Huhu Cat (HUHU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Huhu Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00032552$ 0.00032552 $ 0.00032552 24 ساعة مرتفع $ 0.00033808$ 0.00033808 $ 0.00033808 عالية طوال الوقت $ 0.01609606$ 0.01609606 $ 0.01609606 تغير السعر (1 ساعة) +0.67% تغير السعر (1يوم) +0.57% تغير السعر (7 أيام) -6.95%

معلومات سوق Huhu Cat (HUHU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: