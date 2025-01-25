سعر Huhu Cat (HUHU)
سعر Huhu Cat (HUHU) المباشر لليوم هو USD 0.00033803. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HUHU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Huhu Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 635.34
- تغيير سعر Huhu Cat خلال اليوم هو +0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Huhu Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Huhu Cat مقابل USD هو $ -0.0000372291 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Huhu Cat مقابل USD هو $ -0.0001371069 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Huhu Cat مقابل USD هو $ -0.0000199239232361114 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.57%
|30 يوم
|$ -0.0000372291
|-11.01%
|60 يوم
|$ -0.0001371069
|-40.56%
|90 يوم
|$ -0.0000199239232361114
|-5.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Huhu Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.67%
+0.57%
-6.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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