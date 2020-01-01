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أعلى نظام ميرلين تشين البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام ميرلين تشين البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,474.24
+0.16%
+1.75%
+1.38%
$ 7.49B
$ 1.29
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.553
-0.42%
+1.17%
+11.03%
$ 6.25B
$ 36.73K
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,152
+0.22%
+0.02%
+1.54%
$ 417.33M
$ 36.42K
4
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,782
-0.01%
+0.02%
+0.45%
$ 190.26M
$ 666.96
5
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,682
+0.26%
+0.01%
+0.79%
$ 62.70M
$ 188.25
6
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.0185
0.00%
+0.65%
-6.86%
$ 23.73M
$ 4.82M
7
MerlinSwap
MerlinSwap
MP
$ 0.0001218
0.00%
--
-0.81%
$ 383.68K
$ 7.24K
8
Huhu Cat
Huhu Cat
HUHU
$ 9.796E-5
0.00%
-1.10%
-0.63%
$ 205.71K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام ميرلين تشين البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام ميرلين تشين البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 8 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $14.43B.
ما هو التوكن نظام ميرلين تشين البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام ميرلين تشين البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر WBTC أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام ميرلين تشين البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 8 نظام ميرلين تشين البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام ميرلين تشين البيئي الشائعة WBTC, LINK, SOLVBTC. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام ميرلين تشين البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام ميرلين تشين البيئي حوالي $14.43B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام ميرلين تشين البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.