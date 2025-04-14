سعر Hord (HORD)
سعر Hord (HORD) المباشر لليوم هو USD 0.00189255. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 480.36K. يتم تحديث سعر HORD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hord الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Hord خلال اليوم هو -1.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 253.42M
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خلال اليوم، كان سعر Hord مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hord مقابل USD هو $ -0.0002573722 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hord مقابل USD هو $ -0.0007808388 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hord مقابل USD هو $ -0.0019016970707900727 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.99%
|30 يوم
|$ -0.0002573722
|-13.59%
|60 يوم
|$ -0.0007808388
|-41.25%
|90 يوم
|$ -0.0019016970707900727
|-50.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hord: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.50%
-1.99%
-8.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hord is a social DeFi protocol built on Ethereum, enabling key opinion leaders to monetize their strategies while crypto enthusiasts can invest in tokenized portfolios. Trading is executed on Hord’s proprietary order book DEX making use of L2 technology with STARK ZK-Rollups.
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