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سعر Hord (HORD) المباشر لليوم هو USD 0.00189255 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 480.36K . يتم تحديث سعر HORD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hord الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Hord خلال اليوم هو -1.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 253.42M

أداء سعر Hord (HORD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hord مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hord مقابل USD هو $ -0.0002573722 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hord مقابل USD هو $ -0.0007808388 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hord مقابل USD هو $ -0.0019016970707900727 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.99% 30 يوم $ -0.0002573722 -13.59% 60 يوم $ -0.0007808388 -41.25% 90 يوم $ -0.0019016970707900727 -50.12%

تحليل سعر Hord (HORD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hord: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00179628$ 0.00179628 $ 0.00179628 24 ساعة مرتفع $ 0.00194543$ 0.00194543 $ 0.00194543 عالية طوال الوقت $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 تغير السعر (1 ساعة) -0.50% تغير السعر (1يوم) -1.99% تغير السعر (7 أيام) -8.21%

معلومات سوق Hord (HORD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: