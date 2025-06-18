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سعر Holy Liquid (HL) المباشر لليوم هو USD 0.00333942 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.35M . يتم تحديث سعر HL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Holy Liquid الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Holy Liquid خلال اليوم هو -16.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Holy Liquid (HL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Holy Liquid مقابل USD هو $ -0.000644682417905888 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Holy Liquid مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Holy Liquid مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Holy Liquid مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000644682417905888 -16.18% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Holy Liquid (HL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Holy Liquid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00274148$ 0.00274148 $ 0.00274148 24 ساعة مرتفع $ 0.00410321$ 0.00410321 $ 0.00410321 عالية طوال الوقت $ 0.00493936$ 0.00493936 $ 0.00493936 تغير السعر (1 ساعة) +0.88% تغير السعر (1يوم) -16.18% تغير السعر (7 أيام) -8.34%

معلومات سوق Holy Liquid (HL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: