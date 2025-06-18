سعر Holy Liquid (HL)
سعر Holy Liquid (HL) المباشر لليوم هو USD 0.00333942. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.35M. يتم تحديث سعر HL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Holy Liquid الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Holy Liquid خلال اليوم هو -16.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HL.
خلال اليوم، كان سعر Holy Liquid مقابل USD هو $ -0.000644682417905888 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Holy Liquid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Holy Liquid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Holy Liquid مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000644682417905888
|-16.18%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Holy Liquid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.88%
-16.18%
-8.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Holy Liquid is a token in the category of memes on the HyperEVM blockchain. The logo of the token is a jar with a cross on it, all within a certain style and aesthetics (turquoise blue). The token is in line with the 2025 Jubilee year, this is also what the name and logo refer to. Holy Liquid is not just any token. It's the sacred essence of internet absurdity distilled into digital form. It's what happens when irony meets decentralization and gets baptized in holy volatility. Born in the fiery pits of meme culture and anointed by the blockchain, Holy Liquid flows through the veins of crypto Twitter, dispensing enlightenment, laughter, and occasionally, profit.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Holy Liquid (HL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HL والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HL إلى VND
₫87.8768373
|1 HL إلى AUD
A$0.0051427068
|1 HL إلى GBP
￡0.0024711708
|1 HL إلى EUR
€0.0028719012
|1 HL إلى USD
$0.00333942
|1 HL إلى MYR
RM0.0141591408
|1 HL إلى TRY
₺0.1319738784
|1 HL إلى JPY
¥0.4851509376
|1 HL إلى RUB
₽0.2621110758
|1 HL إلى INR
₹0.2886594648
|1 HL إلى IDR
Rp54.7445814048
|1 HL إلى KRW
₩4.5870941004
|1 HL إلى PHP
₱0.1895788734
|1 HL إلى EGP
￡E.0.1674385188
|1 HL إلى BRL
R$0.0183334158
|1 HL إلى CAD
C$0.0045416112
|1 HL إلى BDT
৳0.4082107008
|1 HL إلى NGN
₦5.153392944
|1 HL إلى UAH
₴0.1386861126
|1 HL إلى VES
Bs0.34062084
|1 HL إلى PKR
Rs0.9459908976
|1 HL إلى KZT
₸1.7320569714
|1 HL إلى THB
฿0.108865092
|1 HL إلى TWD
NT$0.0987132552
|1 HL إلى AED
د.إ0.0122556714
|1 HL إلى CHF
Fr0.0027049302
|1 HL إلى HKD
HK$0.0261810528
|1 HL إلى MAD
.د.م0.0304221162
|1 HL إلى MXN
$0.06344898