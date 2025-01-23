سعر HeLa USD (HLUSD)
سعر HeLa USD (HLUSD) المباشر لليوم هو USD 0.99907. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HLUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HeLa USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 764.32K
- تغيير سعر HeLa USD خلال اليوم هو -0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HeLa USD مقابل USD هو $ -0.0012362802985902 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HeLa USD مقابل USD هو $ +0.0003528715 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HeLa USD مقابل USD هو $ -0.0024639064 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HeLa USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0012362802985902
|-0.12%
|30 يوم
|$ +0.0003528715
|+0.04%
|60 يوم
|$ -0.0024639064
|-0.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HeLa USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-0.12%
-0.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HeLa USD, also called HLUSD is the synthetic dollar of the HeLa Chain, plays a crucial role in facilitating seamless and efficient transactions within the ecosystem. HLUSD, an asset-backed stable synthetic dollar on HeLa Chain, offers a multitude of benefits that make it an indispensable asset within the ecosystem. Being asset-backed, HLUSD enjoys stability and predictability, ensuring a 1-1 redemption for 1 USDT/USDC.
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|1 HLUSD إلى AUD
A$1.5885213
|1 HLUSD إلى GBP
￡0.8092467
|1 HLUSD إلى EUR
€0.9591072
|1 HLUSD إلى USD
$0.99907
|1 HLUSD إلى MYR
RM4.4358708
|1 HLUSD إلى TRY
₺35.6168455
|1 HLUSD إلى JPY
¥156.3244829
|1 HLUSD إلى RUB
₽99.1477068
|1 HLUSD إلى INR
₹86.2996666
|1 HLUSD إلى IDR
Rp16,114.0300021
|1 HLUSD إلى PHP
₱58.5355113
|1 HLUSD إلى EGP
￡E.50.2632117
|1 HLUSD إلى BRL
R$5.9344758
|1 HLUSD إلى CAD
C$1.4286701
|1 HLUSD إلى BDT
৳121.8465772
|1 HLUSD إلى NGN
₦1,556.1814041
|1 HLUSD إلى UAH
₴41.96094
|1 HLUSD إلى VES
Bs54.94885
|1 HLUSD إلى PKR
Rs278.5207346
|1 HLUSD إلى KZT
₸520.615377
|1 HLUSD إلى THB
฿33.8984451
|1 HLUSD إلى TWD
NT$32.6995611
|1 HLUSD إلى CHF
Fr0.899163
|1 HLUSD إلى HKD
HK$7.7727646
|1 HLUSD إلى MAD
.د.م9.9707186