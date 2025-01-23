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سعر HeLa USD (HLUSD) المباشر لليوم هو USD 0.99907 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HLUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HeLa USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 764.32K - تغيير سعر HeLa USD خلال اليوم هو -0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر HeLa USD (HLUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HeLa USD مقابل USD هو $ -0.0012362802985902 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HeLa USD مقابل USD هو $ +0.0003528715 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HeLa USD مقابل USD هو $ -0.0024639064 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HeLa USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0012362802985902 -0.12% 30 يوم $ +0.0003528715 +0.04% 60 يوم $ -0.0024639064 -0.24% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HeLa USD (HLUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HeLa USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.997525$ 0.997525 $ 0.997525 24 ساعة مرتفع $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 عالية طوال الوقت $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -0.12% تغير السعر (7 أيام) -0.78%

معلومات سوق HeLa USD (HLUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: