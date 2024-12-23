سعر HeeeHeee (HEEHEE)
سعر HeeeHeee (HEEHEE) المباشر لليوم هو USD 0.00512929. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.96M. يتم تحديث سعر HEEHEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HeeeHeee الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.88K
- تغيير سعر HeeeHeee خلال اليوم هو +2.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 772.61M
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خلال اليوم، كان سعر HeeeHeee مقابل USD هو $ +0.00011889 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HeeeHeee مقابل USD هو $ -0.0024793613 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HeeeHeee مقابل USD هو $ -0.0028600849 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HeeeHeee مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00011889
|+2.37%
|30 يوم
|$ -0.0024793613
|-48.33%
|60 يوم
|$ -0.0028600849
|-55.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HeeeHeee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.12%
+2.37%
-20.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HEEHEE is a community based token on the Solana Network. The primary utility for HEEHEE is building a fun meme community. Through open dialogue, collaboration, and shared enthusiasm, we create an inclusive environment where every voice is heard and valued.
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