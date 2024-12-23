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سعر HeeeHeee (HEEHEE) المباشر لليوم هو USD 0.00512929 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.96M . يتم تحديث سعر HEEHEE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HeeeHeee الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.88K - تغيير سعر HeeeHeee خلال اليوم هو +2.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 772.61M

أداء سعر HeeeHeee (HEEHEE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HeeeHeee مقابل USD هو $ +0.00011889 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HeeeHeee مقابل USD هو $ -0.0024793613 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HeeeHeee مقابل USD هو $ -0.0028600849 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HeeeHeee مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00011889 +2.37% 30 يوم $ -0.0024793613 -48.33% 60 يوم $ -0.0028600849 -55.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HeeeHeee (HEEHEE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HeeeHeee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00488583$ 0.00488583 $ 0.00488583 24 ساعة مرتفع $ 0.00524147$ 0.00524147 $ 0.00524147 عالية طوال الوقت $ 0.03346783$ 0.03346783 $ 0.03346783 تغير السعر (1 ساعة) +1.12% تغير السعر (1يوم) +2.37% تغير السعر (7 أيام) -20.34%

معلومات سوق HeeeHeee (HEEHEE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: