سعر HBARbarian (HBARBARIAN)
سعر HBARbarian (HBARBARIAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 380.56K. يتم تحديث سعر HBARBARIAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HBARbarian الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.22K
- تغيير سعر HBARbarian خلال اليوم هو -17.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر HBARbarian مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HBARbarian مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HBARbarian مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HBARbarian مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.19%
|30 يوم
|$ 0
|-29.58%
|60 يوم
|$ 0
|+177.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HBARbarian: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.40%
-17.19%
-49.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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