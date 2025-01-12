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سعر HayCoin (HAY) المباشر لليوم هو USD 212,567 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HayCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.04K - تغيير سعر HayCoin خلال اليوم هو -2.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر HayCoin (HAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HayCoin مقابل USD هو $ -4,547.9959178294 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HayCoin مقابل USD هو $ -80,300.0964179000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HayCoin مقابل USD هو $ -45,350.8293428000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HayCoin مقابل USD هو $ -338,683.4586120868 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -4,547.9959178294 -2.09% 30 يوم $ -80,300.0964179000 -37.77% 60 يوم $ -45,350.8293428000 -21.33% 90 يوم $ -338,683.4586120868 -61.43%

تحليل سعر HayCoin (HAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HayCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 210,290$ 210,290 $ 210,290 24 ساعة مرتفع $ 220,682$ 220,682 $ 220,682 عالية طوال الوقت $ 5,314,332$ 5,314,332 $ 5,314,332 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -2.09% تغير السعر (7 أيام) -22.37%

معلومات سوق HayCoin (HAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: