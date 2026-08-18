سعر Happy Cat اليوم

السعر المباشر لمشروع Happy Cat (HAPPY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HAPPY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HAPPY.

يحتل Happy Cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 406,649، مع عرض متداول قدره 3.33B HAPPY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HAPPY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.055847، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HAPPY بمقدار -0.24% خلال الساعة الماضية و+0.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 31.53K.

معلومات سوق Happy Cat (HAPPY)

القيمة السوقية $ 406.65K$ 406.65K $ 406.65K الحجم (24 ساعة) $ 31.53K$ 31.53K $ 31.53K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 406.65K$ 406.65K $ 406.65K إمداد دورة التداول 3.33B 3.33B 3.33B إجمالي العرض 3,333,333,333.0 3,333,333,333.0 3,333,333,333.0

القيمة السوقية الحالية لـ Happy Cat هي $ 406.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 31.53K. العرض المتداول لـ HAPPY يبلغ 3.33B، مع إجمالي عرض 3333333333.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 406.65K.