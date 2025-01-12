سعر Hades (HADES)
سعر Hades (HADES) المباشر لليوم هو USD 0.051488. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HADES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hades الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 848.28
- تغيير سعر Hades خلال اليوم هو -9.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hades مقابل USD هو $ -0.00555020927942905 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hades مقابل USD هو $ -0.0184188485 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hades مقابل USD هو $ -0.0044744822 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hades مقابل USD هو $ +0.01177494575633957 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00555020927942905
|-9.73%
|30 يوم
|$ -0.0184188485
|-35.77%
|60 يوم
|$ -0.0044744822
|-8.69%
|90 يوم
|$ +0.01177494575633957
|+29.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hades: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
-9.73%
-25.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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