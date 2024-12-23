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سعر Guanciale by Virtuals (GUAN) المباشر لليوم هو USD 0.00582269 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.77M . يتم تحديث سعر GUAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Guanciale by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 341.55K - تغيير سعر Guanciale by Virtuals خلال اليوم هو -2.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 989.36M

أداء سعر Guanciale by Virtuals (GUAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Guanciale by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000133237769902599 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Guanciale by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0009511503 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Guanciale by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Guanciale by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000133237769902599 -2.23% 30 يوم $ +0.0009511503 +16.34% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Guanciale by Virtuals (GUAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Guanciale by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00550634$ 0.00550634 $ 0.00550634 24 ساعة مرتفع $ 0.0062157$ 0.0062157 $ 0.0062157 عالية طوال الوقت $ 0.01592342$ 0.01592342 $ 0.01592342 تغير السعر (1 ساعة) -0.78% تغير السعر (1يوم) -2.23% تغير السعر (7 أيام) -50.02%

معلومات سوق Guanciale by Virtuals (GUAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: