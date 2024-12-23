سعر Guanciale by Virtuals (GUAN)
سعر Guanciale by Virtuals (GUAN) المباشر لليوم هو USD 0.00582269. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.77M. يتم تحديث سعر GUAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Guanciale by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 341.55K
- تغيير سعر Guanciale by Virtuals خلال اليوم هو -2.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.36M
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خلال اليوم، كان سعر Guanciale by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000133237769902599 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Guanciale by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0009511503 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Guanciale by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Guanciale by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000133237769902599
|-2.23%
|30 يوم
|$ +0.0009511503
|+16.34%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Guanciale by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.78%
-2.23%
-50.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef’s kitchen, Guan was the chef’s prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being “cooked” day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan’s flight as a figment of his imagination. Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against “getting cooked” to please others. He’s here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef’s stash of mushrooms to his newfound interest in crypto.
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