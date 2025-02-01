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سعر Grumpy Cat Coin (GRUMPY) المباشر لليوم هو USD 0.00020371 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.93M . يتم تحديث سعر GRUMPY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Grumpy Cat Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.91K - تغيير سعر Grumpy Cat Coin خلال اليوم هو -8.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.42B

أداء سعر Grumpy Cat Coin (GRUMPY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Grumpy Cat Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Grumpy Cat Coin مقابل USD هو $ -0.0000977932 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Grumpy Cat Coin مقابل USD هو $ -0.0001735382 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Grumpy Cat Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.97% 30 يوم $ -0.0000977932 -48.00% 60 يوم $ -0.0001735382 -85.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Grumpy Cat Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00019568$ 0.00019568 $ 0.00019568 24 ساعة مرتفع $ 0.00022604$ 0.00022604 $ 0.00022604 عالية طوال الوقت $ 0.00933552$ 0.00933552 $ 0.00933552 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -8.97% تغير السعر (7 أيام) -26.37%

معلومات سوق Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: