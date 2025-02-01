سعر Grumpy Cat Coin (GRUMPY)
سعر Grumpy Cat Coin (GRUMPY) المباشر لليوم هو USD 0.00020371. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.93M. يتم تحديث سعر GRUMPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Grumpy Cat Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.91K
- تغيير سعر Grumpy Cat Coin خلال اليوم هو -8.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.42B
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خلال اليوم، كان سعر Grumpy Cat Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Grumpy Cat Coin مقابل USD هو $ -0.0000977932 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Grumpy Cat Coin مقابل USD هو $ -0.0001735382 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Grumpy Cat Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.97%
|30 يوم
|$ -0.0000977932
|-48.00%
|60 يوم
|$ -0.0001735382
|-85.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Grumpy Cat Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-8.97%
-26.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world.
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