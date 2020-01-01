توكنوميكس Grumpy Cat Coin (GRUMPY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Grumpy Cat Coin (GRUMPY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world. الموقع الرسمي: https://grumpycatcoin.com اشتر GRUMPY الآن!

توكنوميكس Grumpy Cat Coin (GRUMPY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Grumpy Cat Coin (GRUMPY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M إجمالي العرض: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B العرض المتداول: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00933552 $ 0.00933552 $ 0.00933552 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00013909 $ 0.00013909 $ 0.00013909 معرفة المزيد عن سعر Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

توكنوميكس Grumpy Cat Coin (GRUMPY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Grumpy Cat Coin (GRUMPY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GRUMPY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GRUMPY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GRUMPY، استكشف السعر المباشر لتوكن GRUMPY!

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